Александр Большунов обошёл Сергея Устюгова по количеству побед на чемпионатах России
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов обошёл олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова по количеству побед на чемпионатах России (15 против 14).
Большунов одержал 15-ю победу сегодня, 19 марта, на чемпионате России — 2023 в Тюмени. Александр в борьбе именно с Устюговым выиграл скиатлон. Сергей стал вторым, он упал незадолго до финиша. Тройку призёров замкнул серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне Иван Якимушкин.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень
Мужчины. Скиатлон, 30 км
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.
3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.
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