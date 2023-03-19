Александр Большунов обошёл Сергея Устюгова по количеству побед на чемпионатах России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов обошёл олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова по количеству побед на чемпионатах России (15 против 14).

Большунов одержал 15-ю победу сегодня, 19 марта, на чемпионате России — 2023 в Тюмени. Александр в борьбе именно с Устюговым выиграл скиатлон. Сергей стал вторым, он упал незадолго до финиша. Тройку призёров замкнул серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне Иван Якимушкин.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень

Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.