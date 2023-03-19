Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России

Российский лыжник Александр Большунов высказался о своём выступлении в скиатлоне на 30 км на чемпионате России — 2023 в Тюмени. Спортсмен стал победителем гонки.

«Эмоции, конечно, есть. Рад, что мне удалось выиграть после не очень хорошо проведённых дней перед чемпионатом России. Доволен, что выиграл в хорошей конкуренции с Серёгой. Мы с ним до последнего боролись. Хоть нам и кричали, что там 20 секунд, 30, 10, но мы понимали, что боремся друг с другом, и нас не интересовали те, кто сзади. Тут была чисто тактическая борьба, и мы с Серёгой разыгрывали первое и второе место.

Мы не договаривались работать сменами. Просто, когда спортсмены уважают друг друга, они понимают, что на результат они должны работать вместе. В принципе, сегодня мы так и делали. Кто был посильнее, тот и выиграл. Вчера он, сегодня я», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».