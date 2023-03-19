Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России

Российский лыжник Александр Большунов высказался о своём выступлении в скиатлоне на 30 км на чемпионате России — 2023 в Тюмени. Спортсмен стал победителем гонки.
«Эмоции, конечно, есть. Рад, что мне удалось выиграть после не очень хорошо проведённых дней перед чемпионатом России. Доволен, что выиграл в хорошей конкуренции с Серёгой. Мы с ним до последнего боролись. Хоть нам и кричали, что там 20 секунд, 30, 10, но мы понимали, что боремся друг с другом, и нас не интересовали те, кто сзади. Тут была чисто тактическая борьба, и мы с Серёгой разыгрывали первое и второе место.
Мы не договаривались работать сменами. Просто, когда спортсмены уважают друг друга, они понимают, что на результат они должны работать вместе. В принципе, сегодня мы так и делали. Кто был посильнее, тот и выиграл. Вчера он, сегодня я», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
- 19 марта 2023
-
13:11
-
12:56
-
12:55
-
12:49
-
12:46
-
12:39
-
12:29
-
12:26
-
12:23
-
12:16
-
12:14
-
12:05
-
12:01
-
11:58
-
11:47
-
11:42
-
11:38
-
10:56
-
10:53
-
10:49
-
10:18
-
10:11
-
10:08
-
10:04
-
09:41
-
09:29
-
08:00
-
00:00
- 18 марта 2023
-
22:50
-
20:40
-
20:10
-
19:55
-
19:10
-
18:50
-
18:26