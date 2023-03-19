«Сергей упал? Я не знал». Большунов высказался об инциденте с Устюговым в скиатлоне ЧР

Российский лыжник Александр Большунов сообщил, что не знал о падении Сергея Устюгова в скиатлоне на 30 км на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

За полтора километра до финиша Устюгов, бежавший в лидерах с Большуновым, не смог удержаться на ногах при выходе из поворота. Спортсмен быстро поднялся и вернулся в гонку, однако потерял несколько секунд. Победу в гонке одержал Большунов.

«Сергей упал? Где упал? Я не знал. За полтора километра до финиша? Нет, реально не видел. Я на том моменте стал включаться и даже не знал, что он споткнулся. Именно после спуска решил включиться, потому что я посмотрел – есть небольшой просвет, метра три-четыре. Понимал, что нужно начинать ускоряться», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».