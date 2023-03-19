Сергей Устюгов объяснил своё падение в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился впечатлениями от скиатлона на 30 км на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам, а также высказался о своём падении за полтора километра до финиша.

«Очень классная гонка, мне понравилась, жаль, что упал. Так получилось, ноги уже не держали. Как говорится, бойся больных и беременных», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

За полтора километра до финиша Устюгов, бежавший в лидерах с лыжником Александром Большуновым, не смог удержаться на ногах при выходе из поворота. Спортсмен быстро поднялся и вернулся в гонку, однако потерял несколько секунд. Победу в гонке одержал Большунов.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень

Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.