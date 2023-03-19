Большунов: Устюгов может завершить карьеру? Не обращайте внимания на его слова

Российский лыжник Александр Большунов после скиатлона на чемпионате России — 2023 высказался о возможном завершении профессиональной карьеры лыжника Сергея Устюгова.

«Сергей говорит, что может завершить карьеру? Говорить можно что угодно, но мы-то знаем, что он будет бегать. Он так каждый год говорит, и здесь можно даже не обращать внимания на его слова», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень

Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.

Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит с 18 по 26 марта в Тюмени.