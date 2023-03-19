Падение Сергея Устюгова в скиатлоне на чемпионате России. Видео

Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в скиатлоне на 30 км на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Спортсмен боролся за победу, однако падение не позволило ему завоевать золото.

За полтора километра до финиша Устюгов, бежавший в лидерах с лыжником Александром Большуновым, не смог удержаться на ногах при выходе из поворота. Спортсмен быстро поднялся и вернулся в гонку, но потерял несколько секунд. Победу в этой гонке одержал Большунов.

Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень

Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.