Бородавко: было видно, что Устюгов поскользнулся. Большунов воспользовался моментом

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о падении лыжника Сергея Устюгова в скиатлоне на 30 км на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

«Было видно, что Сергей поскользнулся, неудачно поставил ногу и потерял равновесие. Александр воспользовался моментом. Мы все ожидали большой борьбы на финише. Александр подбирал лыжи именно для последнего спуска, и я думаю, что победа должна была быть за ним. Было видно, что у него лыжи работают несколько лучше.

Почему Устюгов не был бы фаворитом на финише? Они оба фавориты, но при равенстве сил такие маленькие нюансы, как скольжение лыж, играют роль. Ну мы можем только предполагать. Это два очень сильных спортсмена, великих спортсмена, и очень жаль, что они лишили нас такой интриги», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».