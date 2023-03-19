«Так классно!» Жена Большунова отреагировала на победу супруга в скиатлоне на ЧР

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, поделилась впечатлениями от победы мужа в скиатлоне на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.

«Так классно! И вчера тоже всё прекрасно было, просто Александр же болел. Когда что-то важное, я всегда эмоционально смотрю. Сегодня была самая красивая гонка в сезоне? Да, борьба до последнего», — сказала Большунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень

Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.