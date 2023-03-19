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«Совершенно невероятно». Хальфварссон — о победе Швеции в смешанной эстафете КМ

«Совершенно невероятно». Хальфварссон — о победе Швеции в смешанной эстафете КМ
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал своё выступление на первом этапе смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), а также поделился эмоциями от победы шведской команды.

«Это совершенно невероятно. Было ощущение, что я не успел разогреться перед своим этапом. Темп был почти спринтерский. Мне немного не повезло оказаться за Огденом, когда он начал терять скорость. Я должен был отыграть некоторое отставание. Если бы не это, возможно, мы могли бы выступить ещё лучше», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Смешанная эстафета, 4х5 км

1. Швеция (Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер, Йонна Сундлинг) — 45.11,5.
2. Норвегия (Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Хейди Венг, Симен Хегстад Крюгер, Анне Кьерсти Кальво) — отставание 4,6 секунды.
3. Германия (Альберт Кухлер, Катарина Хенниг, Аниан Зоссау, Виктория Карль) +6,4.

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