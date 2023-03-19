Спицов: Большунов и Устюгов работали в паре. Подобраться к ним вплотную не получилось

Лыжник Денис Спицов, представляющий Тюменскую область, прокомментировал своё выступление в скиатлоне на чемпионате России — 2023 в Тюмени. Спортсмен занял пятое место.

«Когда переобулся, то, честно говоря, даже не верил, что получится вернуться. Что в Сыктывкаре, что в Малиновке ребята не давали шансов в скиатлоне, работая после переобувания в одном темпе. В этот раз получилось, что у меня коньковые лыжи просто великолепно работали. Я видел, что с каждым подъёмом и спуском приближаюсь.

Цель была – это как минимум Червоткин с Якимушкиным. Они долго сопротивлялись, но всё-таки у меня получилось их догнать. Ну а Сергей и Саня работали в паре, и видно, что они контролировали ситуацию. Отставание сокращалась до девяти секунд, даже до пяти, но, к сожалению, подобраться вплотную не получилось, потому что и я, догоняя ребят, наелся, и они, убегая от меня, наелись. Вот это отставание так и сохранялось.

Сейчас у меня состояние гораздо лучше, чем в Малиновке. Там я был только 19-й, а здесь уже пятый. Самочувствие довольно неплохое. Я пробежал в эти дни два марафона, две недели готовился. Дважды был второй, один раз меня Ванька обул. Да он и в этот раз обул, отсидевшись за спиной три круга. Он ни разу не вышел, ни разу не помог. Ну пускай. Как он говорит: «Я знаю свою сильную сторону – до финиша не выхожу». Поэтому наша задача была скинуть его по ходу дистанции, но не получилось. Мы сделали всё, что могли», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».