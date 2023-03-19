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Видеообзор победы сборной Швеции в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Фалуне

Видеообзор победы сборной Швеции в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Фалуне
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Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. В состав команды вошли Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер и Йонна Сундлинг. Второе место заняла первая команда Норвегии, выступающая без Йоханнеса Клебо. Третьей стала сборная Германии.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на него принадлежат FIS

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Смешанная эстафета, 4х5 км

1. Швеция (Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер, Йонна Сундлинг) — 45.11,5.
2. Норвегия (Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Хейди Венг, Симен Хегстад Крюгер, Анне Кьерсти Кальво) — отставание 4,6 секунды.
3. Германия (Альберт Кухлер, Катарина Хенниг, Аниан Зоссау, Виктория Карль) +6,4.

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