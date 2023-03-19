Каминский: не знаю, завершит ли карьеру Устюгов, он конкурентоспособен на любом уровне

Старший тренер сборной России по биатлону и бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский высказался о выступлении Сергея Устюгова в скиатлоне на чемпионате России и рассказал, какие факторы могут привести к завершению карьеры лыжника.

«Для Устюгова падение сегодня оказалось фатальным. Он выбыл из борьбы за победу, а так мог бы бороться с Большуновым. Вопрос в том, смог бы он удержать этот длинный рывок Большунова. Было бы интересно посмотреть, справился бы он. Но нужно признать, что сегодня Большунов после болезни слабее, чем он бывает в хорошей форме.

Закончит ли Устюгов карьеру? Я не знаю, есть ли у Устюгова проблемы в плане физического здоровья. У него были травмы опорно-двигательного аппарата. Как они влияют сейчас? Есть ли у него психологическая усталость. Самое сложное – это выгорание. Спортсмен устаёт от кочевой жизни, от постоянного психологического няпряжения и стресса.

Всё это может привести к решению об окончании карьеры. Сейчас он физически в порядке и на коротких дистанциях, особенно коньковым стилем, он очень конкурентоспособен на любом уровне», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.