Вяльбе: лучшие лыжники планеты находятся сегодня в Тюменской области

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники готовятся к Олимпиаде 2026 года, несмотря на действующие санкции со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

«Я не очень люблю слово «мотивация», у спортсмена должна быть цель. Если она у него есть — придёт мотивация. Следующая наша Олимпиада — Милан и Кортина. Мы к ней готовимся, несмотря на какие-то преграды. Мы должны думать только об этом. Я думаю, что все, кто наблюдает за лыжными гонками, видели, что ни один старт не прошёл без интереса, борьбы. Кто бы что ни говорил, но лучшие лыжники планеты находятся сегодня здесь, в Тюменской области», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».