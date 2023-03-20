Вяльбе: лучшие лыжники планеты находятся сегодня в Тюменской области
Поделиться
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники готовятся к Олимпиаде 2026 года, несмотря на действующие санкции со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
«Я не очень люблю слово «мотивация», у спортсмена должна быть цель. Если она у него есть — придёт мотивация. Следующая наша Олимпиада — Милан и Кортина. Мы к ней готовимся, несмотря на какие-то преграды. Мы должны думать только об этом. Я думаю, что все, кто наблюдает за лыжными гонками, видели, что ни один старт не прошёл без интереса, борьбы. Кто бы что ни говорил, но лучшие лыжники планеты находятся сегодня здесь, в Тюменской области», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Комментарии
- 20 марта 2023
-
12:19
-
11:15
-
11:09
- 19 марта 2023
-
21:13
-
20:05
-
18:08
-
17:45
-
17:20
-
16:22
-
16:20
-
15:46
-
15:35
-
15:21
-
14:47
-
14:29
-
14:03
-
13:11
-
12:56
-
12:55
-
12:49
-
12:46
-
12:39
-
12:29
-
12:26
-
12:23
-
12:16
-
12:14
-
12:05
-
12:01
-
11:58
-
11:47
-
11:42
-
11:38
-
10:56
-
10:53
Партнерский контент