Ступак: пауза в карьере позволила «пощупать дно руками», но дала многое в плане психологии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак ответила на вопрос о возможном завершении карьеры и рассказала, как изменилось её отношение к спорту.
«У меня были мысли только о небольшой паузе, я её взяла. Дала себе этот год для того, чтобы «пощупать дно руками», так скажем. В плане результатов. Но зато смогла больше дать в психологическом аспекте. У меня всё получилось. Дно руками почувствовала (улыбается). И психологию, как мне кажется, вывела на новый уровень.
Сейчас главная цель для меня – получать удовольствие. Я не хочу загонять себя в эти рамки. Мол, что будет, если не стану чемпионкой мира, или ещё что-то такое. Ведь тогда это принесёт только расстройство. Я ведь знаю, что могу. Знаю, как с удовольствием работать. Это, наверное, то, что дано далеко не каждому.
Юлия Ступак очень сильно изменилась за последнее время? Да, это так. Даже не знаю… Многое изменилось на самом деле. Я просто чувствую, что повзрослела», — приводит слова Ступак «РИА Новости Спорт».
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