Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что пропустит очередной старт на чемпионате России – 2023, который проходит в Тюмени. Степанова не выступит в гонке с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле. Ранее Вероника пропустила личный спринт и скиатлон в рамках ЧР.
«Гонку с раздельного старта я тоже завтра не бегу. Не вижу смысла выходить на старт той же самой десятки коньком, когда кондиции далеки от нужных для победы. К командному спринту надеюсь прийти в себя. По-настоящему сразиться с Натальей и другими сильными соперницами надеюсь на финале Кубка России в Кировске. Тем более что «Матч ТВ» покажет и эти, последние гонки сезона. Говорят, последние впечатления лучше всего запоминаются», — написала Степанова на своей странице в социальной сети.
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