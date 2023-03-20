Расписание 14-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Таллине
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Завтра, 21 марта, в Таллине (Эстония) пройдёт 14-й этап Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.
21.03 (18:00 мск) – личный спринт, свободный стиль, женщины, квалификация.
21.03 (18:30 мск) – личный спринт, свободный стиль, мужчины, квалификация.
21.03 (21:50 мск) – личный спринт, свободный стиль, женщины, финал.
21.03 (22:00 мск) – личный спринт, свободный стиль, мужчины, финал.
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине. В данный момент параллельно с КМ проходит чемпионат России – 2023 в Тюмени.
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