Расписание 14-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Таллине

Завтра, 21 марта, в Таллине (Эстония) пройдёт 14-й этап Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.

21.03 (18:00 мск) – личный спринт, свободный стиль, женщины, квалификация.

21.03 (18:30 мск) – личный спринт, свободный стиль, мужчины, квалификация.

21.03 (21:50 мск) – личный спринт, свободный стиль, женщины, финал.

21.03 (22:00 мск) – личный спринт, свободный стиль, мужчины, финал.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине. В данный момент параллельно с КМ проходит чемпионат России – 2023 в Тюмени.