Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько мужская разделка, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 марта, в Тюмени пройдёт мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам.

Гонка стартует в 10:30 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 10:20 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Старт-лист

18. Сергей Устюгов.

20. Савелий Коростелёв.

24. Артём Мальцев.

32. Иван Якимушкин.

34. Денис Спицов.

36. Илья Семиков.

38. Алексей Червоткин.

40. Александр Большунов.

В Тюмени уже прошли личные спринты классическим стилем и скиатлоны. У мужчин спринт выиграл Сергей Устюгов, у женщин – Наталья Непряева. Победителем скиатлона у мужчин стал Александр Большунов, у женщин – Непряева.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.