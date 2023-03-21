Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько мужская разделка, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 марта, в Тюмени пройдёт мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам.
Гонка стартует в 10:30 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 10:20 мск.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Старт-лист
18. Сергей Устюгов.
20. Савелий Коростелёв.
24. Артём Мальцев.
32. Иван Якимушкин.
34. Денис Спицов.
36. Илья Семиков.
38. Алексей Червоткин.
40. Александр Большунов.
В Тюмени уже прошли личные спринты классическим стилем и скиатлоны. У мужчин спринт выиграл Сергей Устюгов, у женщин – Наталья Непряева. Победителем скиатлона у мужчин стал Александр Большунов, у женщин – Непряева.
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.
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