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Наталья Непряева не выступит в коньковой разделке на чемпионате России

Наталья Непряева не выступит в коньковой разделке на чемпионате России
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Олимпийский чемпион Александр Легков сообщил, что лидер женской сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева не выступит в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата России – 2023 в Тюмени.

«Приболела – немножко болит горло, насморк небольшой. У спортсменов такое бывает. Сейчас она немного пропустит, а дальше продолжит тренироваться», – сказал Легков в эфире «Матч ТВ».

В Тюмени уже прошли личные спринты классическим стилем и скиатлоны. У мужчин спринт выиграл Сергей Устюгов, у женщин – Наталья Непряева. Победителем скиатлона у мужчин стал Александр Большунов, у женщин – Непряева.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.

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