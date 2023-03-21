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Бородавко не исключил, что Непряева больше не выступит на чемпионате России

Бородавко не исключил, что Непряева больше не выступит на чемпионате России
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подтвердил, что лидер команды Наталья Непряева не выступит в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата России – 2023 в Тюмени.

Наставник спортсменки не исключил, что национальное первенство для Натальи завершено.

«Непряева заболела, болит горло, сопли, командный спринт не побежит, не исключаю, что больше на чемпионате России не стартует», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В Тюмени уже прошли личные спринты классическим стилем и скиатлоны. У мужчин спринт выиграл Сергей Устюгов, у женщин – Наталья Непряева. Победителем скиатлона у мужчин стал Александр Большунов, у женщин – Непряева.

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