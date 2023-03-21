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17-летняя лыжница Алина Пеклецова — о серебре ЧР: не понимала, что борюсь за медаль

17-летняя лыжница Алина Пеклецова — о серебре ЧР: не понимала, что борюсь за медаль
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17-летняя Алина Пеклецова прокомментировала своё выступление в женской гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата России в Тюмени.

Пеклецова была единственной, кто до последних метров дистанции боролся за золотую медаль с Екатериной Смирновой, но в итоге ей не хватило всего двух секунд.

«Пока даже не верю в то, что случилось. Меня чётко вели по трассе, но я не понимала, что борюсь за медаль», — сказала Пеклецова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Отметим, что победительница спринта и скиатлона на чемпионате России в Тюмени Наталья Непряева не стартовала в разделке из-за простуды. Пропускала гонку и пока не набравшая форму Вероника Степанова.

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