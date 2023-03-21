Биатлонистки Носкова и Каплина не сумели войти в топ-20 в лыжной разделке на ЧР

Биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина не сумели войти в топ-20 в женской гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Тюмени.
Носкова, стартовавшая через 30 секунд после Каплиной, обогнала её на дистанции и завершила гонку с 21-м временем. Победившей Екатерине Смирновой лучшая из биатлонисток уступила более полутора минут. Каплина стала 33-й.
Отметим, что победительница спринта и скиатлона на чемпионате России Наталья Непряева не стартовала в разделке из-за простуды. Пропускала гонку и пока не набравшая форму Вероника Степанова.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль
1. Екатерина Смирнова – 26.09,9.
2. Алина Пеклецова – отставание 2,1.
3. Елизавета Пантрина +11,5…
21. Екатерина Носкова +1.35,6…
33. Елизавета Каплина +2.13,7.
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