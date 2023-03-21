Смирнова: новость о снятии Непряевой с гонки восприняла как шанс

Российская лыжница Екатерина Смирнова прокомментировала свою победу в женской гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате России – 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.

«Я очень рада, но немного недовольна концовкой, где очень много слила. У меня небольшая проблема с правой ногой – надкостница затекла, и немного нога отключилась на последних метрах. Я уже не могла толкаться и просто на морально-волевых доходила. Думала: «Не отдам сегодня победу!» Мне кричали, что пять секунд сзади. Думаю, эта проблема из-за того, что очень много поворотов на круге и они ледянистые, их надо отрабатывать ногами, где-то подплуживать. Поэтому нога затекает.

Как восприняла новость о снятии Непряевой с гонки? Восприняла это как шанс. Про Веронику (Степанову) знала уже вчера, а потом в стартовом городке увидела, что нет Наташи. Узнала, что она не стартует. Подумала, что сегодня точно надо идти за победой с первых метров. Ко мне ещё утром приехали родители, сутки добирались, и я решила, что обязана победить. Думаю, мама очень счастлива – всё не зря», — сказала Смирнова в эфире «Матч ТВ».