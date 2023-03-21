«Всё совпало в этот день». Екатерина Смирнова — о победе в коньковой разделке на ЧР

Лыжница Екатерина Смирнова прокомментировала победу в женской гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата России в Тюмени.

«После скиатлона у меня остался осадочек. У меня была небольшая проблема, которая мне не дала побороться. Сегодня трасса уже не ледяная, ноги не сводило, но я с самого начала дала себе установку, что нужно быть заряженной с самого старта, потому что когда я в себя не верю, я расслабляюсь и сразу же проигрываю со старта. А тут я сразу же пошла. Я понимала, что сегодня моя погода, всё моё, всё мне подходит, всё совпало в этот день. Когда я увидела, что Непряева не стартует, я подумала: «Ну всё, сегодня точно можно за победу бороться уже 100%», потому что основной сильной соперницы нет на дистанции сегодня.

Я заметила, что Алине Пеклецовой повезло очень со стартовым номером. Она стартовала в следующей группе, была первой и стартовала за Прокофьевой. Думаю, что Алине было легче, она её видела. Когда ты видишь сильную соперницу, у тебя больше мотивации появляется в гонке.

Я сегодня не довольна только последним отрезком дистанции, потому что там много проиграла. Возникли проблемы с надкостницей, я уже просто доходила на морально-волевых, нога правая уже вообще не работала. Меня эта проблема весь сезон не беспокоила, возникла снова именно на скиатлоне, потому что была ледяная трасса и поворотов очень много, сразу напрягается эта часть. Я стараюсь, работаю над этим, подкачиваю ногу, массаж делаю. Сегодня беспокоило только в конце дистанции, и я на 100% уверена, что это из-за поворотов.

Конкуренция с биатлонистками? До гонки я думала, что Носкова может побороться, а потом я уже забыла про них и что они вообще бегут, даже не думала об этом», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина не сумели войти в топ-20, заняв 21-е и 33-е места соответственно.