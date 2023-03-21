Пеклецова: то, что Непряева снялась, добавило уверенности

17-летняя лыжница Алина Пеклецова рассказала, как сумела занять второе место в женской гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата России в Тюмени.

«Я ещё не могу успокоиться после финиша, у меня пока какая-то эйфория просто от происходящего. Я приехала сюда не так давно и здесь другой часовой пояс, плюс два часа к моему домашнему времени, и всю ночь долго не могла уснуть и вставать было тяжело, а сегодня наоборот. Я вчера, конечно, волновалась вечером, но уснула хорошо и всю ночь просыпалась, наверное, через каждый час, подскакивала, смотрела время и думала, не проспала ли я, утром вставать. Проснулась минут за 15 до будильника, в 7 часов. Вообще чувствовала, что у меня хорошее сегодня настроение, самочувствие.

Я не скажу, конечно, что ставила перед собой сегодня какие-то конкретные задачи, но мне очень хотелось попасть в топ-10, потому что это награждение, цветочная церемония, и всего вот этого хотелось. А на призовую тройку я даже не рассчитывала, если честно.

Меня всю трассу вели по Кате Смирновой, и я знала, что я ей проигрываю совсем немного. Сначала там было шесть секунд, пять секунд и потом даже было три секунды, но я почувствовала, что выложилась на полную и мне даже было негде добавить эти две секунды.

Я почему-то сегодня обрадовалась, когда узнала, что Наталья Непряева не будет выступать, и как-то даже поверила в себя немножко из-за этого. Понятно, что, если бы Наталья сегодня выступала, она бы выиграла 100%», — сказала Пеклецова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.