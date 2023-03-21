Александр Большунов выиграл коньковую разделку на чемпионате России

На чемпионате России – 2023 по лыжным гонкам в Тюмени завершилась мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов (34.51,1). Второе место по итогам гонки занял Антон Тимашов (+12,8). Бронзовым призёром стал Алексей Червоткин (+27,9).

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пришел к финишу лишь десятым, проиграв победителю почти полторы минуты (+1.26,5)

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень

Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 15 км. Свободный стиль

1. Александр Большунов – 34.51,1.

2. Антон Тимашов – отставание 12,8.

3. Алексей Червоткин +27,9.

4. Иван Якимушкин +43,5.

5. Андрей Мельниченко +1.01,7.

6. Евгений Белов +1.05,8.

Напомним, российские лыжники полностью пропускают текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).