Елизавета Каплина: желания перейти в лыжи нет, как-то биатлон для меня роднее

Российская биатлонистка Елизавета Каплина подвела итоги выступления в женской гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

Каплина показала 33-е время, отстав от победительницы Екатерины Смирновой на 2 минуты 13,7 секунды.

«Желания перейти в лыжи нет, как-то биатлон для меня роднее. В лыжах надо думать совершенно по-другому, у меня уже, наверное, голова и весь настрой под биатлон заточены. Было интересно, что надо по-другому перестроиться, по-другому думать, как это всё вообще пройдёт. Но такого, чтобы перейти – нет, а побегать можно.

Лыжники, конечно, сильные в лыжном ходе, но если поставить их в биатлон, это будет совершенно другое, так же, как и нас сегодня оставить в лыжниках. Мы показали такой ход, на который мы готовы сейчас. Так что конкуренции нет, они делают свою работу, мы делаем свою. У нас-то, конечно, главная задача на стрельбе, и от этого мы отталкиваемся, а у них главная задача на трассе.

Надо, конечно, подходить к этим гонкам, а 10 километров – это достаточно длинная гонка, и трасса тут тоже очень сложная. Надо работать много над прохождением трассы и надо сильно переключиться на лыжников. Тут чтоб со спуска отдохнуть – такого вообще нет. Только с одного, наверное, спуска, где он выкатывается на равнину, а все остальные спуски надо прямо работать, и из-за этого складывается такое ощущение, что трасса – это один спуск и всё остальное надо работать.

Мы все хотим побороться, и сегодня мы выходили с мыслью, что можно попадать в десятку и в двадцатку, но к этим стартам надо, конечно, готовиться заранее. Наши парни показали бы хорошие результаты, Эдик (Латыпов) бы даже поборолся, может быть, и за десятку, Даниил (Серохвостов) – за пятнашку. Мы, наверное, будем ещё такие опыты проводить в следующем сезоне. Если будет такая возможность, то я с радостью поучаствую, очень интересно посмотреть на своё состояние и как вообще с другими конкурируем. Так что сегодняшний результат – отправная точка для следующих показателей.

Если бы сейчас моё состояние было бы как в начале сезона, то тогда можно было бы бороться и за лучший результат, но так как у меня не совсем оптимальное состояние сейчас, я больше настраиваюсь на свой чемпионат, так что готова, к чему готова, как говорится. Но мне очень понравилось», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.