Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Каплина: Йоханнесу Бё надо было бы постараться, чтобы бороться с российскими лыжниками

Каплина: Йоханнесу Бё надо было бы постараться, чтобы бороться с российскими лыжниками
Комментарии

Российская биатлонистка Елизавета Каплина, выступившая в женской гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени, высказалась о шансах лучшего биатлониста мира норвежца Йоханнеса Бё посоревноваться в скорости с лидерами сборной России по лыжным гонкам.

Сама Каплина показала 33-е время, отстав от победительницы Екатерины Смирновой на 2 минуты 13,7 секунды.

«У нас очень крутые лыжники парни – это Большунов, Устюгов, Червоткин, Спицов. Все очень сильные, на мировой арене они очень хорошо смотрятся. Одни из самых сильных, можно сказать, что самые сильные. Так что Йоханнесу Бё очень надо было бы постараться, прямо выложиться по максимуму, чтобы побороться с ними», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Большунов и Непряева против всех. Главные интриги чемпионата России по лыжным гонкам Большунов и Непряева против всех. Главные интриги чемпионата России по лыжным гонкам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023