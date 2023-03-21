Каплина: Йоханнесу Бё надо было бы постараться, чтобы бороться с российскими лыжниками

Российская биатлонистка Елизавета Каплина, выступившая в женской гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени, высказалась о шансах лучшего биатлониста мира норвежца Йоханнеса Бё посоревноваться в скорости с лидерами сборной России по лыжным гонкам.

Сама Каплина показала 33-е время, отстав от победительницы Екатерины Смирновой на 2 минуты 13,7 секунды.

«У нас очень крутые лыжники парни – это Большунов, Устюгов, Червоткин, Спицов. Все очень сильные, на мировой арене они очень хорошо смотрятся. Одни из самых сильных, можно сказать, что самые сильные. Так что Йоханнесу Бё очень надо было бы постараться, прямо выложиться по максимуму, чтобы побороться с ними», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.