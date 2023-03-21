Червоткин: изначально настраивался попадать в тройку, поэтому хотелось даже чуть большего

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление в мужской разделке на 15 км свободным стилем на чемпионате России – 2023 в Тюмени. По итогам гонки он занял третье место, уступив победителю Александру Большунову 27,9 секунды.

«Сегодня настраивался попадать в тройку, потому что самочувствие, даже на скиатлоне, было неплохим. Но когда начал гонку, почувствовал, что ноги очень-очень тяжёлые, боролся больше с самим собой, потому что даже когда кричали время по соперникам, мне приходилось в первую очередь заставлять себя, приходилось тупо терпеть с самим собой, чтобы не потерять скорость.

Первый круг чуть-чуть полегче дался, потому что ещё был более свежим, а вот последние два круга лыжи стали заметно хуже работать и уже появилось заметно тугое скольжение, тяжело пришлось, на самом деле, очень. Мы переговорили с Большуновым, он сказал, что у него тоже встали лыжи. Думаю, что у всех встали, не только меня одного коснулось.

Призовое место, как бы результат, может скрасить две деревяшки моих. Но всё равно хотелось бы большего чуть-чуть, честно говоря. Рассчитывал я немного на другое самочувствие и на другое выступление, но как есть, так есть.

Не знаю, в каких гонках ещё выступлю, скорее всего, в командном спринте. Будем стараться проходить пролог, а дальше будем давать бой сильным командам. Надеюсь, что у нас получится это сделать. Самое тяжёлое для меня – это пролог, потому что коньковый спринт, пролог у меня всегда очень-очень плох. Главное, чтобы у меня напарник отработал за меня, а дальше я ему буду помогать», — сказал Червоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.