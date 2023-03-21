Якимушкин: у меня была хорошая гонка, но не очень хорошие лыжи

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал своё выступление в мужской разделке на 15 км свободным стилем на чемпионате России – 2023 в Тюмени. По итогам гонки он занял 4-е место, проиграв победителю Александру Большунову 43,5 секунды.

«У меня была хорошая гонка, у меня были не очень хорошие лыжи. Они не встали, а изначально так ехали, то есть с первых кругов. Ребята, которых я догонял, садились впереди меня, а кто сзади, просто объезжали и всё.

Выбор лыж — это, конечно, моя зона ответственности, но всё зависит от того, когда тебе их предоставляют и какие у тебя есть возможности попробовать. На данную гонку мне предоставили лыжи, когда уже первые стартанули, и я откатывал их по равнинке вот здесь, то есть это даже не спуск. Я не знаю, как это можно назвать. Я не знаю, что делал сервис до этого, не такое огромное количество спортсменов стартует и персонала достаточно много, чтобы сделать лыжи, которые люди могли бы взять, откатать и побежать.

Я всегда говорю честно. Люди, которые хорошо делают свою работу, всегда заслуживают похвалы, и мы всегда её говорим. Почему сложилась у лыжников такая традиция, когда у тебя хорошие лыжи, ты приезжаешь на финиш, ты в призовых местах, и ты хвалишь сервис, а обратного эффекта нет? Почему сервис слышит только похвалу? А когда они косячат, они говорят «а зачем вы говорите, что плохо-плохо». Почему наш плохой результат при ваших действиях видно, и мы его должны терпеть, а вы при своих плохих действиях ничего от этого не имеете. Вы идёте домой с мыслью «ну ладно, не получилось сегодня и не получилось». Это спорт, тут каждый должен делать свою работу. Папа работает тренером, но, я думаю, тренера должны, как минимум, контролировать весь этот процесс, который происходит внутри, но, насколько я сейчас на данной гонке видел, по-моему, тренерский состав и сервис-состав полностью не справился с ним», — сказал Якимушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.