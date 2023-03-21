Тимашов: на сегодняшний день я показал максимум, на который готов

Российский лыжник Антон Тимашов прокомментировал завоевание серебра в разделке на 15 км свободным стилем на чемпионате России – 2023 в Тюмени.
«Думаю, что этот результат сравним по ощущениям, наверное, с хорошими результатами на отборах на Кубок мира, потому что там все были настолько заряжены. Ну и потом мы выступали в Рукке, человек 6-7, наверное, в десятке были, коньком я был четвёртым по нашим. Здесь, я думаю, готовность уже под конец сезона не такая, может, и у меня в том числе. В любом случае это классный результат, второе место.
Именно сегодня я, можно, сказать совсем не раскладывался по дистанции, а просто от начала до конца взял какой-то темп, смотрел под ноги, был в своих мыслях. На сегодняшний день я показал максимум, на который готов.
Эйфории от близости результатов к Большунову нет, есть стимул, что можно бороться и надо бороться, всё достижимо. Промелькнула мысль, почему Устюгов так быстро начал, но мы с ним с утра перекинулись парочкой слов, и он сказал, что будет стартовать очень быстро. То есть я предполагал, но не думал, что это будет настолько быстро. Я думал, что будут какие-то секунды, но я только поднялся на половину подъёма, и мне уже кричат «15 секунд», и тут да, промелькнуло в голове, что я очень медленно иду, но потом следующая отсечка, и уже было 12 секунд, и я успокоился. Соблазна прибавить не было, задача была ровно пройти дистанцию», — сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным..
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