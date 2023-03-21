Большунов прокомментировал падение Устюгова в скиатлоне на чемпионате России

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов высказался о соперничестве с Сергеем Устюговым в завершившейся сегодня разделке на 15 км свободным стилем на чемпионате России в Тюмени, а также прокомментировал падение Устюгова в предыдущей гонке — скиатлоне на 30 км.

«Я знал, что у Устюгова было в планах быстро пробежать первый круг и второй-третий работать со мной. Понятно, что ему надо было терпеть на втором-третьем круге, но сегодня это было сложно делать.

Скучнее ли будет без Устюгова, если он пропустит оставшиеся гонки? Я не знаю даже. Сегодня вот другие ребята конкуренцию составляли. Каждая гонка интересная. Если не Устюгов будет со мной бороться, то тот же Лёха Червоткин, например. Мне всегда навязывают борьбу за первое место.

Во время скиатлона я понимал, что это очень интересно, когда мы вместе идём, никто не сидит друг за другом. Вышли параллельно в подъём и идём. Кто выиграет — тот и выиграет. Я реально не знал о падении Устюгова. Но, опять же, падение случается не просто так. Сам Сергей сказал, что это от усталости. Когда ноги забиваются, становятся тяжёлыми, ты уже не контролируешь их на повороте. Главное — устоять. Кто устоял — тот и выиграл», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.