Александр Большунов — про забег с колясками: детям это ускорение понравилось

Победитель коньковой разделки на чемпионате России в Тюмени Александр Большунов рассказал, что его жена Анна с семимесячной дочерью Евой покинула стадион сразу после его финиша, чтобы не наблюдать очередной забег с колясками.

После скиатлона молодые отцы Большунов Иван Якимушкин — устроили забег со своими детьми в колясках. Сын Якимушкина Артём родился только в январе 2023 года.

«Аня с Евой были сегодня на стадионе, потом ушли, всё по плану. Они ушли, потому что понимают, что сейчас опять гонки устроим, хватит уже. Аня ничего не сказала, когда посмотрела гонки на колясках в записи, потому что всё было под контролем. Ева спала, Артём спал, и после нашего ускорения они так же спали, значит, всё прекрасно было. Им это ускорение, наоборот, понравилось. Это профессиональные коляски, они предназначены для спорта, её также можно поставить на лыжи, но эта коляска для бега. А ещё есть другая коляска, с ней можно на лыжах, прикрепить к велосипеду, она ещё лучше и в жёстком корпусе, как в болиде Формулы-1», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.