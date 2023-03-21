Каплина: на этом мой чемпионат по лыжникам заканчивается

Российская биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала своё выступление в женской гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. По итогам гонки она показала 33-е время, отстав от победительницы Екатерины Смирновой на 2 минуты 13,7 секунды.
«Я заболела в Чайковском довольно-таки серьёзно, и эти все последствия до сих пор разгребаю. На Кубке Содружества почувствовала себя лучше. И на этих стартах я настраивалась уже на более лёгкое состояние, но немножечко не получилось. У меня ещё есть проблемы со спиной. Всё в кучу, всё сразу. Вчера у меня на тренировке кольнуло спину, поясницу, и сейчас по гонке я не только следила за своим состоянием, состоянием трассы и как её проходить, а ещё и за спиной, за своим внутренним стержнем. Так что хорошо, что я доехала, но на этом мой чемпионат по лыжникам заканчивается», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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