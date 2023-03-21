Носкова: было классно соревноваться с лыжниками, но конкуренцию мы им не смогли составить

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала своё выступление в женской гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. По итогам гонки она показала 21-е время, отстав от победительницы Екатерины Смирновой на 1 минуту 35,6 секунды.

«Немножко на другое состояние своё и трассы рассчитывала, но получилось, как получилось. Это опыт, было интересно поучаствовать. Спасибо Елене Валерьевне и всем, кто принял участие в том, чтобы мы смогли выступить. Было классно соревноваться с лучшими лыжниками, но конкуренцию мы им не смогли составить. Может, как-нибудь в следующий раз.

Артём Евгеньевич вообще никаких ожиданий до старта не озвучивал, может, внутри себя только как-то. Он больше тактически нас настраивал на гонку, чтобы мы правильно разложились, чтобы технически прошли грамотно. В принципе, разложиться у меня получилось, я смогла отработать, как мы обговаривали, последние 1,5-2 километра, то есть у меня не пошёл спад времени, я смогла удержать скорость. В принципе, по тактике, наверное, я сегодня довольна тем, как прошла.

Видимо, дистанция 10 километров – это всё-таки довольно специфичная для нас дистанция, то есть мы немножко всё равно в другом темпе бежим, мы скидываем перед стрельбищем, а тут нужно всю дистанцию работать, негде передохнуть. Специфика другая, и к этому нужно быть готовыми.

Так как это что-то новое было сегодня, я волновалась много перед гонкой, но потом взяла себя в руки, сказала: вот лыжи, палки, бери, беги, ты сто раз это делала (смеётся). И, в принципе, как-то смогла себя собрать, успокоить.

Внимания к участию в лыжных гонках было много, но я не скажу, что это как-то повлияло на мой настрой, на мой результат. Материальный контроль не искала, заранее обдумала, что пристрелки нет, ремня нет, материальный контроль не надо проходить, всё нормально (смеётся).

О том, что Непряева не бежит, я узнала буквально в стартовом городке. Я спросила: «Кто лидирует? Наташа сколько выигрывает? Минуту?» И мне сказали, что Наталья сегодня не бежит, я удивилась. Видимо, Наталья не очень хорошо себя чувствует, здоровья ей!

Полторы минуты от первого места – многовато, конечно. Я рассчитывала всё-таки меньше минуты проиграть. Командный спринт пока что, я думаю, не побегу. Надо поберечь силы на свой чемпионат», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.