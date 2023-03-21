Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Каплина ответила тренеру Бородавко, который не ждал конкуренции от биатлонисток на лыжне

Каплина ответила тренеру Бородавко, который не ждал конкуренции от биатлонисток на лыжне
Комментарии

Российская биатлонистка Елизавета Каплина ответила старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Бородавко, который перед стартом коньковой разделки на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени заявил, что не ждёт никакой конкуренции со стороны биатлонисток.

«Если честно, я не видела его интервью, не смотрела, что он сказал. Но, в принципе, они-то готовились к этим стартам. Мы готовимся уже к своему чемпионату. Это не задевает, потому что здесь самые лучшие, сильные лыжницы и они показывают отличные результаты и на мировой арене, и сейчас у нас, в России. Так что мы будем только стремиться показывать результаты ещё лучше и проходить дистанции по лыжникам», — передаёт слова Каплиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Каплина показала 33-е время, отстав от победительницы Екатерины Смирновой на 2 минуты 13,7 секунды.

Новость по теме
Юрий Бородавко: борьбы со стороны биатлонисток на чемпионате России не ждём
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023