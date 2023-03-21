Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжник Йоханнес Клебо досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус»

Лыжник Йоханнес Клебо досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус»
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2022/2023. Это стало очевидно после того, как в заявке на сегодняшний коньковый спринт на этапе Кубка мира в Таллине не оказалось занимающего второе место в общем зачёте Кубка мира норвежца Пола Голберга.

Лыжников сборной Норвегии перед гонкой в Таллине разделяло 309 очков (у Клебо — 2370, у Голберга — 2061). В розыгрыше в трёх оставшихся гонках Кубка мира оставалось 360 очков, однако 115 из них будут как раз разыграны в Таллине. Даже если бы сегодня на старт спринта не вышли оба норвежских лыжника, то в последних гонках заключительного этапа в Лахти Голберг смог бы набрать максимум 245 очков (115 за спринт и 130 за масс-старт), что меньше 309 баллов, которые он уступает Клебо в борьбе за почётный трофей.

Клебо опять мутит воду в норвежских лыжах. Он действительно хочет выступать вне сборной Клебо опять мутит воду в норвежских лыжах. Он действительно хочет выступать вне сборной
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023