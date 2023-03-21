Тренер Маркус Крамер рассказал о сотрудничестве с лыжницей Юлией Ступак

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, который в сезоне-2022/2023 работает в сборной Италии, рассказал, в каком формате планирует сотрудничать с олимпийской чемпионкой Юлией Ступак.
После вынужденного ухода Крамера из сборной России Ступак оказалась в группе Юрия Бородавко, но практически не стартовала в первой части сезона. Затем Юлия неожиданно оказалась на трассах в Италии, взбудоражив своим появлением соперников из Европы. А по возвращении в Россию сделала заявление, что уходит на самоподготовку, а точнее, как и Сергей Устюгов, будет готовиться по планам Крамера.
«Когда Юлии нужна моя помощь, конечно, я помогаю. Я надеюсь, что мы сможем найти лучший для неё способ на самый высокий уровень. Я уверен, что это возможно», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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