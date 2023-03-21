«Битва между двумя сильнейшими лыжниками». Крамер — о противостоянии Большунова и Устюгова
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, который в сезоне-2022/2023 работает в сборной Италии, высказался о противостоянии Сергея Устюгова и Александра Большунова на внутрироссийских соревнованиях.
Российский сезон прошёл под знаком противостояния лидеров — Большунова и Устюгова, которое началось с «мешков» в Чусовом, а продолжилось битвой в Красногорске.
«Думаю, это не было личным противостояние двух людей, это была спортивная битва между двумя сильнейшими спортсменами. Я поговорил с Сергеем, узнал о причинах случившегося и всё понял», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Маркусом Крамером можно прочитать на «Чемпионате».
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