«Битва между двумя сильнейшими лыжниками». Крамер — о противостоянии Большунова и Устюгова

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, который в сезоне-2022/2023 работает в сборной Италии, высказался о противостоянии Сергея Устюгова и Александра Большунова на внутрироссийских соревнованиях.

Российский сезон прошёл под знаком противостояния лидеров — Большунова и Устюгова, которое началось с «мешков» в Чусовом, а продолжилось битвой в Красногорске.

«Думаю, это не было личным противостояние двух людей, это была спортивная битва между двумя сильнейшими спортсменами. Я поговорил с Сергеем, узнал о причинах случившегося и всё понял», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Маркусом Крамером можно прочитать на «Чемпионате».