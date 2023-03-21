Маркус Крамер оценил Кубок мира по лыжным гонкам без участия российских спортсменов

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, который в сезоне-2022/2023 работает в сборной Италии, оценил Кубок мира, прошедший без участия российских спортсменов.

«Насколько предсказуемым получился сезон на Кубке мира без русских? Я счастлив третьему месту Пеллегрино в общем зачёте Кубка мира. Конечно, без россиян норвежцы, как и ожидалось, по-настоящему доминировали», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине. Маркус Крамер покинул сборную России в марте 2022 года после семилетнего сотрудничества. Он официально пришёл в команду в сентябре 2015 года.

Полностью интервью с Маркусом Крамером можно прочитать на «Чемпионате».