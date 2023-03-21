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Вяльбе: из разговора нашего генсека с главой FIS было ясно, что Россию надо возвращать

Вяльбе: из разговора нашего генсека с главой FIS было ясно, что Россию надо возвращать
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о доверии к главе Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Йохану Элиашу.

«Знаешь, он в какой-то степени тоже политик и дипломат. В связи с тем, что я не говорю на английском, напрямую мы не общаемся. Но мы на связи: он периодически звонит, и мы, если есть необходимость, звоним. Не так давно он набрал нашему генеральному секретарю, они достаточно долго общались. Это было после того, как он поговорил с Томасом Бахом (президент МОК. — Прим. «Чемпионата») на чемпионате мира по горным лыжам. Из разговора было ясно: Россию надо возвращать.

Помимо того, что предлагают нейтральный статус для наших спортсменов, они ещё всё-таки толкают на эту дорожку все федерации. Говорят, необходимо, чтобы люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, но это точно никак. В разговоре так и сказал наш генсек.

И Элиаш говорит: «Да, прекрасно понимаю, что никак». FIS не будет отдельно рассматривать лыжные гонки или прыжки на лыжах с трамплина. Мне кажется, если этим займётся конгресс, где все члены (147 стран) будут голосовать, то это одна история. А если Совет FIS будет принимать решение, что не совсем справедливо, то вряд ли у нас там есть какие-то шансы вернуться», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских атлетов были отстранены от международных стартов из-за военных действий на Украине. За это время риторика главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении спортсменов из России неоднократно менялась.

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