Маркус Крамер: Сергей Устюгов смог бы обыграть Йоханнеса Клебо в спринте
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов смог бы обыграть Йоханнеса Клебо в спринте.
«Удалось ли посмотреть скиатлон на чемпионате России и лучшая ли это гонка сезона для Устюгова? У меня нет возможности смотреть гонки в прямом эфире, но я слежу за ними по онлайн-статистике. Конечно, это была одна из лучших гонок Сергея этой зимой.
Сергей смог бы обыграть Йоханнеса Клебо в спринте? Федерико Пеллегрино обыграл Клебо в коньковом спринте, и, конечно, Сергей тоже мог бы обыграть, возможно, и классическим, и свободным стилем», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Маркусом Крамером можно прочитать на «Чемпионате».
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