Сундлинг выиграла квалификацию спринта на 14-м этапе Кубка мира в Таллине

Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей квалификации спринта свободным стилем на 1,6 км в рамках 14-го этапа Кубка мира в Таллине.

Сундлинг показала результат 2.29,1. Второй стала норвежка Кристине Ставос Шистад (2.31,0). Третий результат показала швейцарская лыжница Надине Фендрих (2.31,0).

Отметим, что в число 30 лучших не попала норвежская лыжница Лотта Уднес Венг. Она показала 31-е время.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.29,1

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание + 1,9 секунды

3. Надине Фендрих (Швейцария) + 1,9

4. Майя Дальквист (Швеция) + 2,6

5. Моа Лундгрен (Швеция) + 5,2

6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) + 5,3

7. Матильде Мюрвольд (Норвегия) + 6,6

7. Юлье Мюре (Норвегия) + 6,6

9. Колетта Ридцек (Германия) + 6,7

10. Софи Крель (Германия) + 6,7