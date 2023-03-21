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Сундлинг выиграла квалификацию спринта на 14-м этапе Кубка мира в Таллине

Сундлинг выиграла квалификацию спринта на 14-м этапе Кубка мира в Таллине
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Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей квалификации спринта свободным стилем на 1,6 км в рамках 14-го этапа Кубка мира в Таллине.

Сундлинг показала результат 2.29,1. Второй стала норвежка Кристине Ставос Шистад (2.31,0). Третий результат показала швейцарская лыжница Надине Фендрих (2.31,0).

Отметим, что в число 30 лучших не попала норвежская лыжница Лотта Уднес Венг. Она показала 31-е время.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.29,1
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание + 1,9 секунды
3. Надине Фендрих (Швейцария) + 1,9
4. Майя Дальквист (Швеция) + 2,6
5. Моа Лундгрен (Швеция) + 5,2
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) + 5,3
7. Матильде Мюрвольд (Норвегия) + 6,6
7. Юлье Мюре (Норвегия) + 6,6
9. Колетта Ридцек (Германия) + 6,7
10. Софи Крель (Германия) + 6,7

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 14, Таллин, Эстония
Женщины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Квалификация
21 марта 2023, вторник. 18:00 МСК
Окончено
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