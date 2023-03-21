Француз Лука Шанава выиграл квалификацию спринта на 14-м этапе Кубка мира, Клебо — второй

В Таллине (Эстония) прошла квалификация мужского спринта в свободном стиле в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал француз Лука Шанава, который опередил пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, 14-й этап, Таллин. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация

1. Лука Шанава (Франция) – 2.15,9.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +0,06.

3. Эдвин Ангер (Швеция) +1,09.

4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,92.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,97.

6. Рено Же (Франция) +2,23.

7. Михаэль Хелльвегер (Италия) +2,47.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине.