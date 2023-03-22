Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько женский командный спринт, где смотреть
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Сегодня, 22 марта, в Тюмени пройдёт женский командный спринт свободным стилем в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам.
Полуфинал стартует в 9:00 мск. Финал запланирован на 10:30 мск.
Соревнования в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 8:40 мск.
Вчера, 21 марта, состоялась коньковая разделка на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин. В женской части соревнований победу одержала Екатерина Смирнова. У мужчин первенствовал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Напомним, в настоящий момент российские и белорусские лыжники отстранены от участия в Кубке мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) в связи с ситуацией на Украине.
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