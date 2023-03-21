Шистад выиграла коньковый спринт на 14-м этапе Кубка мира в Таллине

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей соревнований в спринте свободным стилем на 1,6 км в рамках 14-го этапа Кубка мира в Таллине.

Шистад показала результат 2.34,6. Второй стала шведка Йонна Сундлинг (2.34,7). Бронза досталась швейцарке 2.36,9.

Кубок мира. Спринт. 1,6 км. Женщины. Финал

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.34,5

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание + 0,2 секунды

3. Надине Фендрих (Швейцария) + 2,4

4. Колетта Ридцек (Германия) + 5,6

5. Лена Кентен (Франция) + 8,3

6. Тереза Беранова (Чехия) + 9,4

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).