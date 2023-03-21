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Шистад выиграла коньковый спринт на 14-м этапе Кубка мира в Таллине

Шистад выиграла коньковый спринт на 14-м этапе Кубка мира в Таллине
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Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей соревнований в спринте свободным стилем на 1,6 км в рамках 14-го этапа Кубка мира в Таллине.

Шистад показала результат 2.34,6. Второй стала шведка Йонна Сундлинг (2.34,7). Бронза досталась швейцарке 2.36,9.

Кубок мира. Спринт. 1,6 км. Женщины. Финал

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.34,5
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание + 0,2 секунды
3. Надине Фендрих (Швейцария) + 2,4
4. Колетта Ридцек (Германия) + 5,6
5. Лена Кентен (Франция) + 8,3
6. Тереза Беранова (Чехия) + 9,4

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 14, Таллин, Эстония
Женщины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2023, вторник. 21:50 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
2:34.5
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.2
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.4
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