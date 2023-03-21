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Йоханнес Клебо выиграл спринт на 14-м этапе Кубка мира, Лука Шанава — второй

Йоханнес Клебо выиграл спринт на 14-м этапе Кубка мира, Лука Шанава — второй
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В Таллине (Эстония) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, 14-й этап, Таллин. Спринт, свободный стиль. Мужчины, 1,4 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,3.
2. Лука Шанава (Франция) — отставание 2,6 секунды.
3. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,7.
4. Эдвин Ангер (Швеция) +3,8.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) +7,1.
5. Маркус Грате (Швеция) +15,7.

Отметим, что победа в спринте для Йоханнеса Клебо стала 31-й на этапах Кубка мира.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 14, Таллин, Эстония
Мужчины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2023, вторник. 22:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:14.3
2
Лука Шанава
Франция
+2.6
3
Эвен Нортуг
Норвегия
+3.7
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