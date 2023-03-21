Клебо догнал Колонью и Бьорген по выигранным Кубкам мира. До Вяльбе — одна победа

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2022/2023. Этот триумф в общем зачёте Кубка мира стал для него четвёртым.

По этому показателю он догнал таких спортсменов, как норвежка Марит Бьорген, полька Юстина Ковальчик, швейцарец Дарио Колонья. Больше выигранных Кубков мира лишь у россиянки Елены Вяльбе (5), шведа Гунде Свана (5), норвежца Бьорна Дэли (6).

Сегодня, 21 марта, Клебо выиграл мужской спринт свободным стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его конкурент по общему зачёту соотечественник Пол Голберг не принимал участия в этой гонке, благодаря чему Клебо обеспечил досрочную победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2022/2023.