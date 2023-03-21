Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо прокомментировал 31-ю победу в спринте на этапах Кубка мира

Клебо прокомментировал 31-ю победу в спринте на этапах Кубка мира
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в спринте в рамках 14-го этапа Кубка мира в Таллине рассказал о том, что вдохновило его на успех.

«Это фантастика. Это было немного похоже на домашнюю гонку, мой дедушка живёт здесь, в Таллине, поэтому я очень хотел сегодня ехать быстро, и это особенное чувство, что он здесь, чтобы наблюдать за мной, это классное чувство», — приводит слова Клебо NRK.

Эта победа стала для Клебо 31-й в спринте на этапах Кубка мира.

Клебо досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2022/2023. Этот триумф в общем зачёте Кубка мира стал для него уже четвёртым в карьере. По этому показателю он догнал таких известных лыжников, как норвежка Марит Бьорген, полька Юстина Ковальчик, швейцарец Дарио Колонья.

«Многие надеются, что русские скоро вернутся». Взгляд на наши лыжные гонки из Европы «Многие надеются, что русские скоро вернутся». Взгляд на наши лыжные гонки из Европы
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023