Клебо прокомментировал 31-ю победу в спринте на этапах Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в спринте в рамках 14-го этапа Кубка мира в Таллине рассказал о том, что вдохновило его на успех.

«Это фантастика. Это было немного похоже на домашнюю гонку, мой дедушка живёт здесь, в Таллине, поэтому я очень хотел сегодня ехать быстро, и это особенное чувство, что он здесь, чтобы наблюдать за мной, это классное чувство», — приводит слова Клебо NRK.

Эта победа стала для Клебо 31-й в спринте на этапах Кубка мира.

Клебо досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2022/2023. Этот триумф в общем зачёте Кубка мира стал для него уже четвёртым в карьере. По этому показателю он догнал таких известных лыжников, как норвежка Марит Бьорген, полька Юстина Ковальчик, швейцарец Дарио Колонья.