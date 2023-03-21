Йоханнес Клебо выиграл девять спринтов за сезон. Эта отметка никому ранее не покорялась

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо выиграл мужской спринт свободным стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Эта победа в спринтерской гонке стала для него девятой в сезоне. Данный результат никому ранее не покорялся.

В этом сезоне он выиграл спринт на первом этапе в Руке (Финляндия), на втором этапе в Лиллехаммере (Германия), на восьмом этапе в Ливиньо (Италия), на 10-м этапе в Тоблах (Италия), на 12-м этапе в Драммене (Норвегия), на 13-м этапе в Фалуне (Швеция), а также на этапах «Тур де Ски» в Фаль Мюстайре (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия).

Лыжные гонки. Кубок мира, 14-й этап, Таллин. Спринт, свободный стиль. Мужчины, 1,4 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,3.

2. Лука Шанава (Франция) — отставание 2,6 секунды.

3. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,7.