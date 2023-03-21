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Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Таллине

Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Таллине
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В Таллине (Эстония) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки:

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 14-й этап, Таллин. Спринт, свободный стиль. Мужчины, 1,4 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,3.
2. Лука Шанава (Франция) — отставание 2,6 секунды.
3. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,7.
4. Эдвин Ангер (Швеция) +3,8.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) +7,1.
5. Маркус Грате (Швеция) +15,7.

Отметим, что победа в спринте для Йоханнеса Клебо стала 31-й на этапах Кубка мира.

Клебо опять разобрался со всеми соперниками, как с детишками. И обеспечил себе Кубок мира! Клебо опять разобрался со всеми соперниками, как с детишками. И обеспечил себе Кубок мира!
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